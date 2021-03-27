В Усика зробили вибір між Ф'юрі і Джошуа

Максим Іншаков Бокс 17:56, 27.03.2021 Оновлено: 18:03, 27.03.2021

Менеджер непереможного українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас упевнений, що якщо вибирати між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, то складніше б бій вийшов із Ф'юрі.

Литовець як аргумент навів антропометричні дані 32-річного британського чемпіона.

"Думаю, бій із Ф'юрі був би складнішим. За рахунок габаритів він тисне своєю вагою", – сказав Клімас в ефірі Youtube-каналу FightSpace.

Нагадаємо, що свій останній бій Усик провів 1 листопада, перемігши Дерека Чісору і завоювавши титул обов'язкового претендента по лінії WBO в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик заявив, що згоден провести бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Нагадаємо, що 20 січня WBO схвалила бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок із Джошуа за титул WBO, він повинен був провести зустріч із Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

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