'У него проблемы. Его никто не любит': украинский чемпион мира высказался о Ломаченко

Обладатель пояса Всемирной боксерской федерации (WBF) в первом полусреднем весе Арам Фаниян (24-2, 6 КО) пожелал победы Василию Ломаченко (17-3 11 КО) над Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО). При этом 27-летний представитель Броваров отметил, что украинцы негативно относятся к Василию.

Об этом Фаниян заявил в интервью YouTube-каналу бывшего боксера из Молдовы Виктора Ялымова. По словам Арама, он считает Ломаченко фаворитом поединка против Камбососа, но не знает, в каком состоянии находится экс-чемпион мира в трех весовых категорий из Белгород-Днестровского.

"Что в последнее время происходит с Ломаченко – я даже не знаю, что сказать. Правда. Но он умный боксер. Как боксер, он очень умен. Я не знаю, в какой он сейчас форме, как на нее все это влияет. Во-первых, у него здесь проблемы. Его здесь никто не любит. Так что я вообще не знаю. Честно. Но я бы хотел, чтобы он выиграл. Я думаю, что он выиграет. Но если он подойдет в плохой форме, то он проиграет", – сказал Фаниян.

Напомним, Ломаченко и Камбосос подерутся за пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе в австралийском Петре 12 мая. Они должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Василия Ломаченко исключили из нескольких мировых рейтингов после того, как стало известно о его бое с Джорджем Камбососом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!