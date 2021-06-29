У Лопеса резко высказались о реванше с Ломаченко, предложив украинцу низкий гонорар

Менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Дэвид Макуотер заявил, что его клиент готов к реваншу с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Первый поединок между боксерами закончился сенсационным поражением украинца.

В интервью изданию The Athletic он отметил, что повторный бой состоится только в том случае, если наш соотечественник согласится на низкий гонорар. Согласно информации СМИ, за первый выход на ринг против американца Василий заработал 3,25 миллионов долларов, а его соперник – 1,5 миллиона долларов.

"Мы готовы драться хоть завтра, если Ломаченко согласится на наше предложение в 1,35 миллиона долларов. Мы вышли на первый бой без возможности реванша, но с нами обращались как с дерьмом. Так что Ломаченко сможет выступить на PPV, если примет наши условия. Если нет, то он пойдет н****", – цитирует слова Макуотера издание Tribuna.

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Отметим, что изначально команда Лопеса наотрез отказывалась от проведения реванша, ссылаясь на плохое отношение к себе со стороны Ломаченко во время переговоров о первом бое.

Как сообщал OBOZREVATEL, после разгромной победы украинца над бывшим оппонентом Теофимо Масайоши Накатани отец американца заявил, что попробует уговорить сына на повторный поединок с Ломаченко, назвав ориентировочное время и место проведения противостояния.