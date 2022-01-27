У Ломаченко забирают титульный бой: три чемпиона договорились без Василия

Вероятность того, что бывший чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко снова выйдет на титульный бой, в последние дни резко уменьшилась. Все три обладателя поясов по разным версиям договариваются о поединках без украинца.

Сперва стало известно, что чемпион по версии WBA американец Джервонта Дэвис по прозвищу Танк (24 КО в 26 боях) получил обязательство провести защиту титула против соотечественника Роландо Ромеро.

Об этом сообщили на странице в Twitter Всемирной боксерской ассоциации.

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А затем промоутер чемпиона WBC американца Дэвина Хэйни, знаменитый британец Эдди Хирн, сказал, что заключил сделку с Лу Ди Беллой – представителем чемпиона по версиям IBF, WBO и WBA Super Джорджа Камбососа. Об этом пишет сайт Boxing News 24/7.

Это соглашение приблизило организацию объединительного боя между Камбососом и Хэйни. Уже даже называют сроки проведения шоу в Австралии. Его ожидают в апреле этого года. Правда, стороны признают, что впереди еще много организационной работы.

Таким образом, Ломаченко остается "вне игры". После поражения осенью 2020 года от Теофимо Лопеса он провел два успешных боя в 2021 году, но никак не может добиться права выйти против чемпиона хотя бы по одной версии.

Тем временем Камбосос, имеющий греческие корни, пользуется популярностью среди фанатов во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, который сейчас проходит в Мельбурне.

What An Honour 🇬🇷❤️ pic.twitter.com/Gc0Su3Zx7W — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) January 26, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, Камбосос поставил Ломаченко в очередь.

В то же время Ломаченко сыграл в опасный вид спорта.