У Ломаченко забирают титульный бой: три чемпиона договорились без Василия

Андрей Фоменко
Бокс
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У Ломаченко забирают титульный бой: три чемпиона договорились без Василия

Вероятность того, что бывший чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко снова выйдет на титульный бой, в последние дни резко уменьшилась. Все три обладателя поясов по разным версиям договариваются о поединках без украинца.

Сперва стало известно, что чемпион по версии WBA американец Джервонта Дэвис по прозвищу Танк (24 КО в 26 боях) получил обязательство провести защиту титула против соотечественника Роландо Ромеро.

Джервонта Дэвис победил Исаака Круса в декабре-2021

Об этом сообщили на странице в Twitter Всемирной боксерской ассоциации.

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Указание для Джервонты.

А затем промоутер чемпиона WBC американца Дэвина Хэйни, знаменитый британец Эдди Хирн, сказал, что заключил сделку с Лу Ди Беллой – представителем чемпиона по версиям IBF, WBO и WBA Super Джорджа Камбососа. Об этом пишет сайт Boxing News 24/7.

Дэвин Хэйни победил Джозефа Диаса.

Это соглашение приблизило организацию объединительного боя между Камбососом и Хэйни. Уже даже называют сроки проведения шоу в Австралии. Его ожидают в апреле этого года. Правда, стороны признают, что впереди еще много организационной работы.

Джордж Камбосос.

Таким образом, Ломаченко остается "вне игры". После поражения осенью 2020 года от Теофимо Лопеса он провел два успешных боя в 2021 году, но никак не может добиться права выйти против чемпиона хотя бы по одной версии.

Ломаченко легко победил Комми.

Тем временем Камбосос, имеющий греческие корни, пользуется популярностью среди фанатов во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, который сейчас проходит в Мельбурне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камбосос поставил Ломаченко в очередь.

В то же время Ломаченко сыграл в опасный вид спорта.

Призыв к вакцинации.
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