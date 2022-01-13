'Ломаченко свое получит': Камбосос составил очередь из соперников

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям IBF, WBO и WBA Super Джордж Камбосос не собирается избегать боев с лучшими бойцами своего дивизиона. Австралиец, который в конце ноября 2021 года победил по очкам американца Теофимо Лопеса, заявил, что готов биться с чемпионами по другим версиям и украинцем Василием Ломаченко.

На своей странице в Twitter 28-летний боксер, отвечая фанату, за что он его "забанил", сообщил, что разберется со всеми соперниками.

"Успокойся, приятель, я даю фанатам то, что они хотят. Хэйни, Лома, Танк – они все получат свое по очереди.

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Я подрался чуть больше месяца назад и разорвал лучшего парня в дивизионе. Вы думаете, что мегабои на стадионах устраиваются за день? Будьте терпеливы, друзья! Мне пришлось терпеть 10 лет, чтобы получить свой шанс", – поделился мыслями Камбосос.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камбосос поставил Ломаченко условие – приехать на поединок в Австралию.

Напомним, непобедимый американец Хэйни владеет поясом WBC, а Джервонта Дэвис по прозвищу Танк – WBA.

На днях Ломаченко пожаловался, что не может найти соперника на следующий бой.