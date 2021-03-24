У Ломаченко определились со следующим соперником – СМИ

Следующий поединок Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) может состояться летом, а его соперником может стать японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Как сообщает издание ESPN, время и место проведения боя пока неизвестны, но планируется, что это противостояние станет главным событием вечера бокса на ESPN.

"Поединок Ломаченко – Накатани станет интересным противостоянием стилей. У Накатани будет заметное преимущество в росте и размахе рук, но Ломаченко – один из самых техничных боксеров в мире", – написано об этом бое на сайте информагентства.

Отметим, что японец в последний раз выходил на ринг в декабре 2020 года, когда нокаутировал Феликса Вердехо. Тогда он дважды оказывался в нокдауне, но все равно сумел одержать досрочную победу над пуэрториканцем.

Единственное поражение в карьере Накатани потерпел в поединке с Теофимо Лопесом, уступив ему единогласным решением судей. Ломаченко в последнем бою также проиграл американцу и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий не сдержал эмоций, рассказывая о ситуации с поединком против непобедимого чемпиона WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО).