У Ломаченка визначилися з наступним суперником – ЗМІ

Наступний поєдинок Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) може відбутися влітку, а його суперником може стати японець Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).

Як повідомляє видання ESPN, час і місце проведення бою поки невідомі, але планується, що це протистояння стане головною подією вечора боксу на ESPN.

"Поєдинок Ломаченко – Накатані стане цікавим протистоянням стилів. У Накатані буде помітна перевага в зрості та розмаху рук, але Ломаченко – один з найтехнічніших боксерів у світі", – написано про цей бій на сайті інформагентства.

Відзначимо, що японець востаннє виходив на ринг у грудні 2020 року, коли нокаутував Фелікса Вердехо. Тоді він двічі опинявся в нокдауні, але все одно зумів здобути дострокову перемогу над пуерторіканцем.

Єдиної поразки в кар'єрі Накатані зазнав у поєдинку з Теофімо Лопесом, поступившись йому одностайним рішенням суддів. Ломаченко в останньому бою також програв американцеві та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь не стримав емоцій, розповідаючи про ситуацію з поєдинком проти непереможного чемпіона WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО).