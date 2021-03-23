Ломаченко не сдержался, рассказывая о ситуации с боем против непобедимого чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не смог сдержать эмоции, рассказывая о ситуации с контрактом на бой против непобедимого чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО).

В интервью на YouTube-канале SnowQueenLA наш соотечественник призвал американца и его отца Билла разобраться в том, что они говорят, и работать как одна команда.

"Вы можете ответить, где контракт и кому вы его выслали? Дэвин ни с кем не советовался, отправил его сам куда-то и отцу ничего не сказал? А потом, когда мы ничего не получили и ответили, то Билл Хэйни начал говорить, что нет смысла отправлять, если все равно там загвоздка в промоутере. Пускай они разберутся, договорятся и в одном направлении работают, а то сейчас такая ситуация, что один что-то наделает, а другой пытается сохранить его лицо", – высказался Ломаченко.

Украинский боксер снова заявил, что никто из его представителей не получал контракт с условиями возможного поединка против Хэйни, и поставил точку в ситуации с этим боем.

"Они вышли в прямой эфир и сказали, что отправили контракт Ломаченко. Они должны были выслать его или моему промоутеру, или моему менеджеру. Ни там, ни там его нет. Я разговаривал с Бобом Арумом (промоутер Василия – Ред.), я просил его организовать мне этот поединок, но когда мы узнали, что Хэйни договорился с Линаресом о поединке в мае и уже начал готовиться к нему… Мы не будем сидеть и ждать его. Вы сказали, что вы отправили контракт. Вы этого не сделали. Вы солгали. Все! Точка!" – подытожил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Дэвина Хэйни назвал Ломаченко трусом и лжецом и сказал, что наш соотечественник на самом деле не хочет драться с его сыном.