'Три недели реанимации': первый тренер украинского чемпиона мира по боксу получил тяжелое ранение

26 февраля 2024 года в бою с российскими оккупантами крайне тяжелое ранение получил заслуженный тренер Украины по боксу из Киевской области, первый наставник чемпиона мира WBC Виктора Постола Иван Михеев. 50-летний сержант пограничных войск "Стальная граница" с позывным "Тренер" едва не погиб при выполнении боевого задания.

О тяжелейшей ситуации Михеева сообщила Киевская областная федерация бокса.

"Почти три недели реанимации. Военный госпиталь Харькова. Три недели врачи боролись за его жизнь. Неделю назад был перевезен в Киевский пограничный госпиталь. Состояние тяжелое", – рассказали в организации.

Теперь тренера ожидает еще не одна операция и долгий реабилитационный период. Но прогнозы врачей, к счастью, утешительные.

"До сих пор все зависело от молитв и профессионализма реаниматологов. Сейчас пора помочь семье финансово. Ориентировочная стоимость лечения 200 000 гривен", – сообщили в федерации.

Где именно был ранен Михеев – не сообщается, но в течение 2023 года сержант "Стальной границы" выкладывал фотографии с Донецкого направления. Поэтому, вероятно, наставник едва не погиб именно в бою на Донбассе.

Отметим, что именно Михеев является первым тренером бывшего чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола. И именно он привил будущему обладателю мировых поясов такую дисциплину и целеустремленность.

В свое время Иван Леонидович организовал секцию бокса в спортзале дымерской школы, куда в 11 лет пришел Виктор. Однако, чтобы воспитать из Постола чемпиона, пришлось провести с ним воспитательную работу, ведь после первых успехов у парня началась "звездная болезнь".

"Тут Витя подумал, что уже действительно звезда, и стал просто неуправляемым. И как тренеру мне пришлось делать "хирургическое вмешательство", – вспоминал Михеев.

"Иван Леонидович выгнал меня из секции бокса. Я сначала не поверил: пришел на второй день на тренировку, а он меня не пустил. Я плакать начал, приходил, просился дня три подряд. Тогда действительно осознал, что в боксе мне нужно", – рассказывал Постол.

До полномасштабной войны с РФ Михеев не только продолжал тренировать детей, но и работал рефери на соревнованиях в Украине.

А после вторжения российских оккупантов в феврале 2022 года Иван Леонидович вынужден был взять в руки оружие и отправиться на фронт. Воевал в рядах Государственной пограничной службы.

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