В одной из стран Западной Африки был ликвидирован Игорь Нестеров бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу Александра Поветкина. Как подтвердили в промоутерской компании "Мир бокса", российский наемник завершил свой жизненный путь в вонючей канаве во время "боевого задания", подробности которого не разглашаются.

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До своей смерти Нестеров активно поддерживал агрессивную войну России против Украины и с октября 2022 года участвовал в оккупационных действиях, о чём открыто говорил сам Поветкин, называя его "патриотом" и "другом". Позже боевик отправился зарабатывать на убийствах в Африке, где и нашёл свой конец.

Нестеров многие годы был частью команды Поветкина — бывшего олимпийского чемпиона, ставшего рупором кремлёвской пропаганды. Он отвечал за силовую подготовку и входил в тренерский штаб. Кроме того, он возглавлял федерацию бокса города Чехова в Подмосковье.

В соцсетях комментаторы отмечают, что это справедливая расплата за участие в агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года российский мастер спорта по боксу и победитель всероссийских соревнований 2023 года Станислав Лукин был ликвидирован ВСУ на харьковском направлении. Уроженец Старого Оскола (Белгородская область) в начале февраля пошел добровольцем, чтобы помочь мобилизованному отцу.

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