Известные украинские тренеры, а также боксеры приняли участие в пропагандистском турнире, который состоялся в оккупированном россиянами Мариуполе в конце сентября. Соревнования в полуразрушенном городе, "посвященные его воинам-освободителям", собрали порядка 120 спортсменов из так называемой "ДНР" и создавали "счастливую" картинку для местного телевидения.

Среди тех, кто засветился на турнире и поддержал оккупантов на захваченных РФ территориях оказался бывший наставник сборной Украины по боксу, заслуженный тренер Украины Владимир Дворцов. Уроженец поселка Сартана под Мариуполем в свое время возглавлял сборную СССР, а затем был наставником национальной команды на первой для нас летней независимой Олимпиады 1996 года.

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Помимо этого Дворцов был главным тренером и директором Всеукраинской школы бокса "Звезды Украины" в Киеве, а также основал в столице спортивный клуб "Спартак-Подол". Помимо этого, в начале 2010-х возглавлял санаторий "Мраморный Дворец" в Моршине.

Также известно, что Дворцов дружит с бывшим президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом, который является вице-президент пророссийской Международной ассоциации любительского бокса (IBA), которую возглавляет фанат Путина Кремлев.

Когда Продивуса признали нелегитимным президентом ФБУ и отстранили от должности, наставник был среди тех, кто выразил ему свою абсолютную поддержку.

По иронии судьбы, одним из самых известных учеников предателя Дворцова был боксер сборной Украины и неоднократный призер чемпионата мира среди военнослужащих Алексей Джунковский, которого российские военные безжалостно расстреляли в марте 2022 года во время оккупации Ирпеня.

В начале вторжения в Киевскую область Алексей волонтерил и помогал ВСУ, отказывался выезжать из Ирпеня, чтобы не бросать своих маленьких учеников, и не позволил солдатам РФ командовать в собственном зале. А теперь тренер поддерживает и восхваляет его убийц.

Дворцов как ни в чем не бывало посетил турнир в родном городе, проводившийся под флагами РФ, которая убила десятки тысяч местных жителей, и заявил на камеру, что бокс живет в Мариуполе. А также поблагодарил оккупантов за развитие этого вида спорта в регионе.

Федерация бокса Украины заявила, что направит официальное обращение в Министерство молодежи и спорта, чтобы лишить Дворцова всех регалий, присвоенных ему ранее в нашей стране.

Коллаборантом оказался и украинский тренер Семен Репецкий. Буквально за месяц до полномасштабного вторжения РФ Репецкий вместе с сыном Иваном принимали участие в чемпионате Украины до 22 лет в Тернополе, где мариупольский боец выиграл бронзовую медаль в весе 71 кг.

Также на счету Ивана Репецкого есть выступления на профессиональном ринге. Например, 20 ноября 2021 года в Киеве он боксировал в андеркарде шоу Union Boxing Promotion, где в главном поединке вечера Артем Далакян защитил свой чемпионский пояс WBA в бою с панамцем Луисом Консепсьоном.

Интересно, что в июле 2023-го Иван выкладывал фотографии в Instagram из оккупированного Мариуполя, где был доволен жизнью. А в конце сентября уже делился снимками с локацией в Германии, где был одет в брендированную украинскую форму.

Почти в то же самое время в Мариуполе его отец посетил турнир по боксу, посвященный оккупантам, которые стирали азовский город с лица земли. И был представлен старшим тренером Мариуполя по боксу.

В интервью местному телеканалу Репецкий-старший заявил: "У нас праздник бокса. Делаем так, чтобы больше людей тренировались, заинтересовывались боксом. Тем более бокс – это всегда интересный вид спорта…".

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