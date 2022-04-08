Тренер Беринчика категорично заявил, что россиянам никогда не удастся уничтожить Украину

Тренер непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) признался, что был шокирован кадрами из освобожденных от оккупантов городков под Киевом. Он отметил, что война с Россией обязательно завершится победой нашей страны.

Об этом сам Егор рассказал в интервью XSPORT. Он также не смог подобрать слов в адрес тех, кто сегодня пытается уничтожить украинскую нацию.

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"Увиденное в Ирпене, в Гостомеле и Буче шокировало, я не могу назвать тех, кто это сделал людьми, ведь даже животные бы так не сделали. За такие преступления никогда не будет им прощения. Также не будет прощения тем, кто эти действия поддерживает. Очень прискорбно, что люди говорят, что хотят нас вызволять, не нужно нас ни от кого вызволять! Мы жили, работали, все было хорошо, а потом Мордовия напала на нас восемь лет назад, а теперь решила и вовсе уничтожить такую нацию, как Украина. Однако, это никогда не случится!" – сказал Голуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших боксеров планеты американец Теренс Кроуфорд выступил в поддержку Украины и призвал поступить так же своих болельщиков. В свою очередь жена Александра Усика Екатерина рассказала, как война повлияла на чемпиона мира в супертяжелом весе.