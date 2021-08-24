'Ти у мене єдина': Усик в стихах поздравил Украину с Днем Независимости. Видео

Боксер Александр Усик тепло поздравил Украину с Днем независимости. Спортсмен написал стихи, в которых признался в любви стране.

Соответствующее видео было опубликовано на странице супертяжа в социальной сети Instagram. "Родненькая, хочу поздравить тебя с Днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", – сказал Усик (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Видео дня

Предлагаем вашему вниманию стих Александра Усика на языке оригинала:

Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна, матір рідна моя.

Моя сильна, відкрита, моя Ненька-сестра,

Ти для нас всіх любима, Україно моя.

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама,

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила,

І я буду молотись, щоб в теплі ти була.

Напомним, Александр Усик вернется на ринг 25 сентября. В Лондоне украинец подерется с британским чемпионом Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные Андрей Шевченко и Сергей Бубка получили государственные награды из рук Владимира Зеленского на праздновании Дня Независимости Украины.

В свою очередь олимпийская чемпионка Яна Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на торжества. Теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила украинцев с национальным праздником.