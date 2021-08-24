"Ти у мене єдина": Усик в стихах поздравил Украину с Днем Независимости. Видео
Боксер Александр Усик тепло поздравил Украину с Днем независимости. Спортсмен написал стихи, в которых признался в любви стране.
Соответствующее видео было опубликовано на странице супертяжа в социальной сети Instagram. "Родненькая, хочу поздравить тебя с Днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", – сказал Усик (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).
Предлагаем вашему вниманию стих Александра Усика на языке оригинала:
Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна, матір рідна моя.
Моя сильна, відкрита, моя Ненька-сестра,
Ти для нас всіх любима, Україно моя.
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама,
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила,
І я буду молотись, щоб в теплі ти була.
Напомним, Александр Усик вернется на ринг 25 сентября. В Лондоне украинец подерется с британским чемпионом Энтони Джошуа.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные Андрей Шевченко и Сергей Бубка получили государственные награды из рук Владимира Зеленского на праздновании Дня Независимости Украины.
В свою очередь олимпийская чемпионка Яна Клочкова пожаловалась, что ее не пригласили на торжества. Теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила украинцев с национальным праздником.