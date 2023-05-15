Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал невозможным существование спортивных чиновников, которые вводят запреты на использование спортсменами национальной символики. При этом россиянин забыл упомянуть о том, что его организация наложила санкции на украинцев, которые не смогли использовать флаг страны на юниорском чемпионате Европы.

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Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Фанат диктатора Владимира Путина, которого незаконно переизбрали главой IBA, повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о невозможности политизации спорта.

"Наша главная задача – чтобы вообще не существовало спортивных чиновников, которые хотят какого‑то спортсмена исключить либо лишить его флага или гимна, либо исключить вид спорта из соревнований. Таких людей не должно быть вообще. Если мы говорим о развитии спорта, мы все должны болеть и развивать спорт", – сказал Кремлев.

Ранее на чемпионате мира по боксу в Ташкенте произошли массовые беспорядки с участием болельщиков.

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