На ЧМ по боксу, который организовала Россия, произошли массовые беспорядки. Выбежавшие зрители крали боксерские перчатки. Видео

На чемпионате мира по боксу-2023, проходящем с 30 апреля по 15 мая в столице Узбекистана, произошли массовые беспорядки. Турнир проходит под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) где президентом является россиянин Умар Кремлев.

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На это соревновании пророссийская IBA допустила команды России под национальным флагом и с гимном страны. Из-за этого ЧМ бойкотируют Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция, Новая Зеландия.

На кадрах из Ташкента видно, как болельщики перепрыгивают через сидения и бегут к рингу.

На втором ролике в кадре появляются местные зрители, быстро уходящие из зала с охапкой боксерских перчаток.

IBA 23 сентября приостановила деятельность Федерации бокса Украины якобы из-за вмешательства правительства в ее работу.

После этого юниорская сборная Украины отказалась выступать под нейтральным флагом на чемпионате Европы в итальянском Монтезильвано.

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