Тайсона Фьюри 'побили' палками на тренировке. Эмоциональное видео

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает удивлять. На этот раз одиозный британец провел необычную тренировку. Цыганский король отбивался от ударов тренера пластмассовыми палками, при этом оба очень эмоционально реагировали на "стычку".

Видео опубликовал промоутер боксера Фрэнк Уоррен на своей странице в Twitter. "Вхождение в новогодний ритм", – с легким юмором написал 69-летний англичанин.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB — Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022

Пока что соперник Тайсона в следующем бою не утвержден. Промоутер же заявлял, что хотел бы увидеть своего подопечного на ринге против украинца Александра Усика в объединительном поединке.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии. Королем именно этого государства возомнил себя Тайсон, а украинский чемпион по версиям IBF, WBA, WBO Александр Усик неожиданно написал в соцсетях, что будет биться именно с ним. Пока что Цыганский король старается стать лучшей версией самого себя, а 2022-й назвал годом больших парней.

Тем временем назван фаворит боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.