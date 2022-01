Тайсона Фьюри 'побили' палками на тренировке. Эмоциональное видео

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает удивлять. На этот раз одиозный британец провел необычную тренировку. Цыганский король отбивался от ударов тренера пластмассовыми палками, при этом оба очень эмоционально реагировали на "стычку".

Видео опубликовал промоутер боксера Фрэнк Уоррен на своей странице в Twitter. "Вхождение в новогодний ритм", – с легким юмором написал 69-летний англичанин.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Fury pic.twitter.com/vPmQgUGlhB