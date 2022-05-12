Супруга бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) у себя в Instagram опубликовала большой пост про Мариуполь и защиту "Азовстали". Екатерина Усика поражена тем, что люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали" думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли.

Жена обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе в ярости от того, что "русские свиньи" над ними издеваются, уничтожают, морят голодом.

"Вчера я узнала информацию, которая повергла меня в шок. Я знала, что Мариуполь – ад, знала. Люди. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира. Люди сломаны. Люди больны и ранены. Мертвы в конце концов. Оставшиеся мариупольцы думают, им вливают, что пацаны-азовцы и есть нацисты. Бл*дь. Что происходит в 21 веке", – написала Усик.

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Екатерина уверенна более чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, "куда зашли эти ублюдки".

"Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят. Как вольется много бабок в нашу Украину, дай бог, но сейчас, каждую минут и каждый час, умирают такие же люди, как я, как мы. Страшно. Я просто в агонии от этого п*здеца", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Усик рассказала о том, что ей очень много приходит сообщений из временно оккупированного Крыма. Общая мысль этих писем состоит в том, что люди ждут прихода Украины на полуостров.