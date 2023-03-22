Стала известна причина смертельной трагедии в семье экс-невесты Кличко

28-летний младший брат популярной американской актрисыХайден Панеттьери, которая также является бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко, умер от кардиомегалии. Болезнь у Янсена Панеттьери была обнаружен лишь после вскрытия.

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Кардиомегалией называют состояние, при котором сердце увеличено в размерах, а его камеры расширены.

"Судмедэксперт сообщил, что внезапная смерть Янсена была вызвана кардиомегалией в сочетании с осложнениями на аортальном клапане", - сообщает АBC News.

Хайден призналась, что "сердце Янсена можно было увидеть в его глазах, его очарование — в его ослепительной обаятельной улыбке, его душу — в его мастерских и откровенных картинах, а радость жизни — в его сухом остроумии".

Панеттьери был известен своими ролями озвучки в фильмах "Ледниковый период: Глобальное потепление" и "Иксы", а также ролями на экране в фильме Nickelodeon "Последний день лета" и сериале "Ходячие мертвецы".

Янсен Панеттьери был талантливым художником, размещавшим большую часть своих работ в Instagram.

За несколько недель до смерти он выложил совместное фото с Хайден, которая стрижет ему волосы.

Позже Панеттьери появился в нескольких телешоу и вместе со своей сестрой в фильме Disney Channel 2004 года "Круиз с тигром".

Его последняя роль на телевидении была в эпизоде "Ходячих мертвецов" в 2019 году, когда он сыграл Каспера, члена колонии на вершине холма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко и Панеттьери с перерывами провстречались 9 лет. В августе 2018-го украинский боксер и американская актриса окончательно расстались.

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