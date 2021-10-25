"Создадим проблемы всем!" Наследник Усика в сборной Украины поборется за $100 тыс. на ЧМ

Сегодня на чемпионате мира по боксу в Белграде проходят первые поединки. Сборная Украины отправилась в Сербию без своего лидера Александра Хижняка. Но в бой рвутся новые таланты – такие, как чемпион мира среди юниоров-2013 Роберт Мартон, которого можно назвать наследником Александра Усика. Закарпатский тяж (до 92 кг) в будущем также видит себя супертяжем и обладает быстрыми ногами.

OBOZREVATEL поговорил с Робертом накануне вылета в Сербию. 24-летний боксер рассказал про 100 000 долларов за победу на ЧМ-2021, наставлениях Усика и длительном переходе во взрослый бокс.

– Переход во взрослый бокс длился для меня пять лет. Два года назад я выиграл чемпионат Украины до 22 лет. Я ездил на чемпионат Европы и побеждал на различных турнирах. Конкретно во взрослом боксе в этом году был уже мой третий чемпионат Украины. Сначала я был третий, потом – второй, а в этом году уже стал первым. Хотя в прошлом тоже настраивались на золотую медаль, но чемпионат отменили за неделю до его старта. Это был достаточно длинный путь.

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– Какие-то проблемы были при переходе?

– Да никаких проблем не было. Просто не всем все сразу дается. Не у всех получается в 19 лет выиграть Украину, кто-то приходит к этому чуть позже. 24 года для тяжеловеса – хороший возраст. Это не поздно и не рано, а как раз вовремя. Я 19 лет занимаюсь боксом, но нам есть еще, куда расти. Да, путь был долгим, но поэтому он и интереснее, а победы – вкуснее.

– Насколько карантин помешал вашему продвижению вперед?

– Никак. Он даже нам помог, потому что мы были сосредоточены на работе. Наша областная федерация сделала все, чтобы во время карантина мы провели больше боев, чем до пандемии. Мы хорошо развивались и сейчас есть результаты.

– В свое время вы были участником Юношеской Олимпиады, но на Играх в Токио-2020 выступить не удалось. Почему?

– Я даже не проходил отбор. В сборной Украины я шел вторым номером. И в том случае, если бы у нас не было лицензии на Европейском квалификационном турнире, я должен был участвовать в мировом. Но мировой турнир отменили из-за коронавируса, и у меня даже не было шанса побороться за поездку в Токио.

– Следили за соревнованиями в Японии в своем весе? Как вам конкуренция?

– Хорошая. Но главное, как мы будем боксировать, а не наши соперники. Главное, чтобы у нас все было хорошо, тогда мы создадим проблемы для всех. На чемпионат в моем весе приедут все сильнейшие. В том числе двукратный олимпийский чемпион кубинец Хулио Сесар Ла Крус, который выиграл "золото" в Токио-2020. Не будет только Муслима Гаджимагомедова из России, который на Олимпиаде стал вторым.

Сейчас на чемпионате мира рекордное количество участников за всю историю. С этого года ввели премиальные, и для многих это стало мотивацией. За третье место боксер получает 25 000 долларов, за второе – 50 000, а победитель – 100 000. И это хорошо для развития спортсменов.

– В апреле этого года вы успели дебютировать на профессиональном ринге, выиграв по очкам у опытного грузина Паата Адуашвили. Как ощущали себя в новой роли и не собирались ли оставить олимпийский бокс?

– Нет, я не собирался уходить в профи. Просто заболел и не поехал на турниры по любителям, так как не был готов боксировать на высоком уровне. Мне надо было передохнуть. И у нас была такая небольшая подготовка к профессиональному бою. Мы его провели как спарринг, чтобы не терять боевую форму. Не было никакой конкретики по профи, это был просто проходной этап.

А отличается профи только тем, что боксировал без футболки. Остальное – все то же самое. Да, перчатки другие и три раунда вместо четырех, но это не сильно влияло. В любителях соперники пока намного титулованнее и сильнее. В профессионалах мы еще не дошли до того уровня, чтобы сравнивать.

– Собираетесь совмещать олимпийский и профессиональный бокс?

– Пока есть цели и планы в любителях, но в будущем все возможно. Это может случиться через год или через пять, а, может, и никогда. Время покажет. Сейчас все мысли о чемпионате мира, после которого будем строить планы на будущее.

– В свое время вы хотели стать футболистом.

– Я тогда был очень маленький, но сразу не получилось, и меня тут же отправили на бокс.

– Не пожалели? Вас же все время бьют.

– Нас не бьют, а учат защищаться и наносить урон сопернику. Нас бьют редко. Практически никогда. Но только так и можно боксировать. Иначе потом возможны последствия – будешь ошибаться в словах и во все остальном. Лучше не пропускать.

– После Юношеской олимпиады вы рассказывали, что познакомились на соревнованиях с Александром Усиком и много всего почерпнули из общения с ним. Вы продолжаете поддерживать отношения? Какие-то советы до сих пор дает?

– Когда мы видимся, то всегда есть наставления. Но с Александром даже общаться не надо, его надо слушать, следить за тем, что он делает, и брать пример. Как он тренируется, относится к работе, разговаривает. Больше всего в нем меня поражает, что когда тяжело, то тяжело всем, а он из этого выжимает еще больше. Вот это невероятное терпение, труд, умение перейти через себя и грамотная работа.

Усик не просто пашет, а делает все с умом и знает, что ему нужно для победы. Очень умный спортсмен с высоким боксерским IQ. И мотивирует не просто драться, а красиво и грамотно боксировать.

– Вы тоже тяж, как когда-то был Усик. Не берете его карьеру за основу для развития своей?

– Конечно, есть мечта быть чемпионом мира в супертяжелом весе. Но я не могу сейчас перескакивать. Все пошагово: сначала любители, потом профессионалы до 91 кг, а потом – супертяжи. Надо грамотно к этому подходить, и со временем все будет ясно.

– Не секрет, что сильными сторонами Александра Усика являются его ноги и хорошая физическая подготовка? А какие ваши козыри?

– Скорость и работа ног. Ведь тот, кто хорошо работает ногами, обычно практически не пропускает.

– Смотрели поединок Александра Усика против Энтони Джошуа? Какие были мысли во время схватки?

– Я так переживал за Александра, что за бой потерял, наверное, килограмма два. Я был уверен, что он выиграет. Но Джошуа – мощный боксер, поэтому боялся, чтобы Усик все-таки не пропустил, ведь каждый удар может быть последним. Это была единственная опасность от Джошуа. Но сила не сыграла свою роль, а в том, что Александр как боксер выше классом, никто не сомневался. То, что он показал в ринге, это было просто чудо. Красиво, технично, просто топ.

– Близкие смотрят ваши бои?

– Все, кроме девушки и мамы. Хотя мама рассказала, что крайний бой смотрела, и я удивился. Но смотрела уже в повторе, когда знала результат. Я говорю, что так не честно.