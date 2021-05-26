Соперник Ломаченко назвал "секрет магии украинца" и пообещал легкую победу над Василием

Японский боксер Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), с которым проведет свой ближайший бой экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО), заявил, что у украинца на самом деле нет быстрого удара. Преимущество Ломаченко в передвижении – это одна из его самых сильных сторон в боксе, и это единственное, что он может делать.

По мнению японца поединок против Василия, это переходный момент для него. Накатани уверен, что это будет легкая победа.

"К примеру, Ломаченко уходит в сторону с ударом – и у соперника нет возможности ответить. Я был в начале потрясен, но недавно раскрыл секрет этой магии. На самом деле удар у Ломаченко не такой уж быстрый. Это правда, что у него ноги быстрые, но скорость самого удара не так уж и отличается от навыков других боксеров. Это выглядит быстро из-за скорости входа и выхода. Поэтому вам кажется, будто он движется быстро, но если вы будете четко следить за ним, то не почувствуете скорость", – сказал японский боксер в интервью Sanspo.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращение нашего экс-чемпиона в трех весовых категориях на ринг запланировано на 26 июня, а букмекеры уже опубликовали ставки на поединок.

20 октября 2020 года Ломаченко потерпел сенсационное поражение в бою против обладателя титула по версии Международной федерации бокса (IBF) Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

12-раундовый поединок на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе завершился победой 23-летнего уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.