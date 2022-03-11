Служба Усика и Ломы дорого всем обойдется: катмен украинских боксеров не представляет, как они могут готовиться к боям

Канадский катмен украинских боксеров Александра Усика (19-0, 13 КО) и Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Анбер считает, что в ближайшее время эти бойцы в ринг не выйдут. Специалист не представляет, как такое возможно, когда и Усик, и Ломаченко защищают свою страну от российских оккупантов в рядах территориальной обороны.

В боксерском блоге Calling Russ Anber канадец отметил, что перенос боев топовых украинских бойцов дорого обойдется всему миру бокса.

"По моему мнению, я не вижу, как это может быть возможным в то время, когда продолжается эта война, в то время, когда продолжается вторжение в Украину. Не представляю, как Лома и Усик скажут: "Эй, я еду в аэропорт, улетаю в тренировочный лагерь к следующему поединку". Зная их, я не вижу, как такое может произойти", – подчеркивает Анбер.

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"Они защищают свои семьи, любимых, свою нацию. Я не вижу, как они уезжают в тренировочный лагерь. Даже находиться в Украине и готовиться к поединку – я не вижу, как это можно сделать. Это очень дорого обойдется им и всему боксерскому миру. Потому что мы не увидим бои двух лучших бойцов планеты", – считает катмен.

Отметим, что чемпион супертяжелого веса по версии WBA super, WBO, IBF и IBO Усик вот-вот должен был начать подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Но вступил в ряды теробороны Киева. А недавно дом Усика обстреляли кадыровцы.

А у бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко, как сообщал OBOZREVATEL, намечался титульный бой против Джорджа Камбососа. Но Ломаченко тоже взял в руки автомат, чтобы защищать Украину от России. Боксер вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского.