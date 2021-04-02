"Наступний" суперник Ломаченка прокоментував можливий бій з українцем

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
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Масайоші Накатані

Японський легковаговик Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) заявив, що хоче провести бій проти українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Він розуміє, що йому буде протистояти серйозний суперник, але думає, що може перемогти.

"Я хочу провести цей бій. Це хороший поєдинок. Я не боюся. З усіма топами легкого дивізіону буде складно. Я думаю, що можу перемогти. Мені потрібно буде протистояти супернику, який постійно рухається: назад і вперед, ліворуч і праворуч", – цитує слова Накатані видання XSPORT.

Японець також поділився своєю думкою про чемпіонський поєдинок між українцем і Теофімо Лопесом, який закінчився перемогою останнього одностайним рішенням суддів.

"Якщо рахувати за раундами, то Лопес вів бій. Ломаченко побоювався сили ударів Лопеса, тому події в рингу так і розвивалися", – додав Накатані.

Відзначимо, що востаннє Масайоші виходив на ринг у грудні 2020 року, коли нокаутував Фелікса Вердехо, вставши після двох нокдаунів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ломаченка Боб Арум назвав Накатані наступним суперником Василя та розкрив орієнтовну дату їхнього бою.

Василь ЛомаченкоМасаеші Накатані