"Скоро узнаем что-то интересное": менеджер Усика намекнул на бой с Фьюри
Менеджер и один из тренеров чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO Александра Усика, Сергей Лапин, высказал мнение, что крымчанин может-таки встретиться с британским чемпионом WBC Тайсоном Фьюри уже в ближайшее время. Сын первого тренера Усика дал почву слухам о возможности объединительного поединка в супертяжелом весе.
В интервью британскому сайту mybettingsites 33-летний Лапин заинтриговал.
"Скоро мы узнаем дату реванша Усика с Энтони Джошуа. Но, возможно, мы откроем еще кое-что интересное. Почему бы не предположить бой Фьюри – Усик?
Это историческое событие было бы очень интересно любителям бокса. На данном этапе все возможно и все быстро меняется. Битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе – это очень круто, такого не было более 20 лет", – порассуждал Сергей.
Также он дал прогноз, как будет проходить дуэль двух лучших супертяжей современности.
"Это действительно будет противостояние двух парней с высоким боксерским IQ. Бой будет напоминать шахматную партию, а победа достанется тому, кто выполнит свою задачу по максимуму.
О встрече Усика и Фьюри много говорят, так что, возможно, очень скоро мы узнаем новости из Великобритании или Саудовской Аравии", – намекнул специалист.
Пока же Тайсон Фьюри определился с датой следующего боя. Но с кем он будет боксировать, не сказал. При этом Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии.
Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Усика предрек Тайсону поражение в бою с Усиком.