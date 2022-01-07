'Скоро узнаем что-то интересное': менеджер Усика намекнул на бой с Фьюри

Менеджер и один из тренеров чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO Александра Усика, Сергей Лапин, высказал мнение, что крымчанин может-таки встретиться с британским чемпионом WBC Тайсоном Фьюри уже в ближайшее время. Сын первого тренера Усика дал почву слухам о возможности объединительного поединка в супертяжелом весе.

В интервью британскому сайту mybettingsites 33-летний Лапин заинтриговал.

"Скоро мы узнаем дату реванша Усика с Энтони Джошуа. Но, возможно, мы откроем еще кое-что интересное. Почему бы не предположить бой Фьюри – Усик?

Это историческое событие было бы очень интересно любителям бокса. На данном этапе все возможно и все быстро меняется. Битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе – это очень круто, такого не было более 20 лет", – порассуждал Сергей.

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Также он дал прогноз, как будет проходить дуэль двух лучших супертяжей современности.

"Это действительно будет противостояние двух парней с высоким боксерским IQ. Бой будет напоминать шахматную партию, а победа достанется тому, кто выполнит свою задачу по максимуму.

О встрече Усика и Фьюри много говорят, так что, возможно, очень скоро мы узнаем новости из Великобритании или Саудовской Аравии", – намекнул специалист.

Пока же Тайсон Фьюри определился с датой следующего боя. Но с кем он будет боксировать, не сказал. При этом Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Усика предрек Тайсону поражение в бою с Усиком.