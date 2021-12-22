'Это погубит Фьюри': менеджер Усика предрек Тайсону поражение в бою с украинцем

Многолетний друг чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика, а также его менеджер Сергей Лапин высказал мнение о будущих боях украинца. Лапин уверен, что Усик одолеет не только Энтони Джошуа в реванше, но и чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

В интервью британскому сайту mybettingsites 33-летний Лапин выделил козыри Усика, с которыми вряд ли кто-то справится.

"Касательно потенциального боя с Фьюри: преимущество в весе и росте для Усика не имеет значения, он подстраивается под любого соперника. Да, Фьюри достаточно подвижен и быстр для боксера своего размера, но есть один нюанс.

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Проблема огромных тяжеловесов – их физическое состояние в бою из 12 раундов. Тот темп, который задает Александр, соперники не выдержат. Тайсон обладает неудобной техникой бокса, но для того, чтобы он нанес свою серию ударов, ему нужно потратить много усилий, и, в конечном счете, это его погубит", – заявил Сергей.

"Я знаю Александра более 20 лет. Главная вещь, которая отличает его от других: он обрабатывает информацию и очень быстро адаптируется к сопернику. Мне иногда кажется, что он с другой планеты, настолько он хорош.

Он постоянно совершенствуется и становится лучше с каждым днем тренировок. Я видел и знаю, на что действительно способен Усик. Его версия в бою с Джошуа была реализована на 60-70 процентов потенциала, так что он может стать лучше", – считает бывший спортсмен Лапин.

Напомним, промоутер украинского боксера Александр Красюк ведет переговоры как со стороной Джошуа, так и Фьюри.

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