Скандал дня. WBC Ukraine разместил анонс боя российский боксеров. Фотофакт

Официальное представительство Всемирного боксерского совета в Украине WBC Ukraine выложила у себя в Instagram постер боя между россиянами Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО). Первый скрывается от санкций под флагом Кыргызстана, а второй – Канады.

Создатели поста выложили видео президента WBC Маурисио Сулеймана, а также 4 плаката поединков за абсолютное чемпионство. Кроме россиян были анонсы: Канело в Лас-Вегасе, Инуэ в Японии и Фьюри – Усик в Эр-Рияде.

"Это величественное время в боксе. Это сбывшиеся мечты. На наших глазах творится новая эра в истории бокса. Это – эволюция бокса", – сказал на видео Сулейман.

После скандала, разгоревшегося в соцсетях, пост был удален.

Дмитрий Бивол проведет поединок с Артуром Бетербиевым 1 июня, в субботу. Бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-конференция между российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО) и его соотечественником, обладающим титулами WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), началась с презентации особого пояса, который получит победитель мегафайта Усик – Фьюри.

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман принес его на мероприятие, вынудив российских бойцов лицезреть флаг Украины, в который был выкрашен один из элементов трофея.

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