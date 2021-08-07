Шатерникова назвала причину поражения Хижняка в финале Олимпиады-2020

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины (ЛПБУ) Алина Шатерникова уверена, что главной причиной поражения украинского боксера Александра Хижняка в финале Олимпиады-2020 стала ошибка его тренеров. По мнению Шатерниковой, угол Хижняка не подсказал своему подопечному, что в третьем раунде надо сбавить обороты и довести бой до логичной победы.

После первых двух трехминуток Хижняк лидировал по судейским запискам, но в третьем забыл про атаку и полез в открытую рубку. Это и стало фатальной ошибкой.

"Его команда не подумала, что после двух раундов полного доминирования нужно было сказать: "Все, Сань, проведи этот раунд налегке, в свое удовольствие. Не рубись, не вяжись, не делай ошибок". – написала Алина Анатольевна у себя в Facebook.

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По словам вице-президента ЛПБУ в третьем раунде нельзя было делать ошибок.

"Нужно было покуражиться, покайфовать, двигаться-двигаться-двигаться. Можно было тактически по-другому провести этот третий раунд"

Шатерникова считает, что перед третьим раундом тренера должны были дать Александру правильную установку.

"Нельзя было быть таким бультерьером, нужно было грамотнее отработать".

Напомним. что Александр Хижняк проиграл нокаутом бразильцу Хеберту Соузе.

Фатальным для нашего соотечественника стал пропущенный левый боковой в третьем раунде.

После боя Иван Редкач назвал такое выступление Хижняка "тупым и глупым боксом".