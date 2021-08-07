Тупой и глупый бокс, – Редкач о провале Хижняка в финале Олимпиады-2020

Известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач заявил, что соотечественник Александр Хижняк в финальном бою Олимпиады-2020 показал "глупый и тупой бокс". Редкач не понимает, зачем, лидируя после первых двух раундов, Александр в третьем лез в атаку.

Иван посоветовал своему коллеге отдыхать, и менять тренера и подумать о карьере в профессионалах.

"Нельзя было показывать бей-беги. Ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперёд? Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмешь реванш в профи уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов", – написал Редкач в Instagram.