Счет 10-2: британские боксеры назвали победителя боя между братьями Кличко

Известные британские боксеры назвали Виталия Кличко вероятным победителем боя с братом Владимиром, если бы поединок состоялся в то время, когда украинские боксеры находились на вершине.

Соответствующий опрос провел телеканал BT Sport. В голосовании приняли участие 12 человек. В результате Виталию отдали предпочтение 10 экспертов. Многие отметили, что Владимир серьезно отличается от брата тем, что его манера боя не подразумевает риск, тогда как нынешний мэр Киева всегда создавал проблемы соперникам своим давлением. Кроме того, Кличко-старший, по мнению опрошенных, более уверенно держит удар и имеет крепкий подбородок.

Отметим, что участие в опросе, в частности, приняли экс-чемпионы мира Дэвид Хэй, Рикки Хаттон и Амир Хан, сводный брат Тайсона Фьюри Томми, возможный соперник Александра Усика Джо Джойс, бронзовый призер Олимпиады-88 Ричи Вудхолл.

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