Мой Эверест – победа над Владимиром Кличко, – Тайсон Фьюри

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри признался, что победа над украинцем Владимиром Кличко в 2015 году является вершиной его карьеры.

В интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing Цыганский король сказал, что после нее ему было непросто найти достойного соперника, который пробудил бы в нем желание вернуться на ринг. Британец также в очередной раз высказался о Деонтее Уайлдере и назвал его самым страшным панчером в истории бокса.

"Мой Эверест – победа над Владимиром Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. После этого поединка все остальное было обычным гребаным боксом. Мне нужен был достойный соперник, чтобы я вдохновился и вернулся в игру. Когда я дрался с Уайлдером, многие люди говорили: "Он может побить Тайсона, который не дрался почти три года, был неактивен, разжирел как свинья". Во втором поединке я не просто побил Уайлдера. Я отобрал его душу и съел ее. Его сила лежит у меня в кармане. Я не считаю его переоцененным боксером. Он является одним из самых устрашающих панчеров в истории", – поделился своим мнением Фьюри.

Напомним, что после боя с Кличко-младшим Цыганский король не выходил на ринг до лета 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон объяснил, почему, по его мнению, Владимир был обречен на поражение в поединке с ним.