Супруга непобедимого украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), отреагировала на новость ГУР о том, что Россия готовит техногенную катастрофу в Крыму, заминировав химзавод "Крымский титан" из Армянска. Екатерина Усик не удивляется таком развитию ситуации и советует местным колаборантам готовиться к худшему сценарию.

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"Уходя из Крыма, они [россияне. – Ред.] начнут уничтожать его со страшной силой. Это очевидно. Так что, крымчане, не расслабляйтесь. Р*шка и до вас доберется. Они только и умеют, что разрушать", – написала Усик у себя в сторис.

Как сообщал OBOZREVATEL, инженерные подразделения российской оккупационной армии в течение последних нескольких дней минируют пока продолжающие работать цеха предприятия "Крымский титан", а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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