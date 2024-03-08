Россиянина забили до нокаута в чемпионском бою на шоу Джошуа – Нганну. Видео

Представитель Узбекистана Исраил Мадримов (10-0-1, 9 КО) нанес первое поражение в карьере россиянину Магомеду Курбанову (25-1, 13 KO) и стал чемпионом мира в первом среднем весе. 29-летний боксер завоевал вакантный пояс благодаря досрочной победе в андеркарте боя Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну.

Мадримов считался явным фаворитом дуэли, что и подтвердил на ринге. Узбек захватил инициативу с первых минут поединка, предложив соперником высочайший темп. Исраил отлично действовал как на дистанции, так и в ближнем бою, не давая россиянину ни минуты передышки.

В пятом раунде Мадримов взвинтил темп и Курбанов просто поплыл. За 50 секунд до гонга боксер из Узбекистана зажал соперника у канатов и принялся засыпать его ударами по голове и туловищу. Так как Курбанов не отвечал на атаки оппонента, рефери был вынужден остановить поединок.

Таким образом Мадримов в 11-м бою на профессиональном ринге завоевал титул чемпиона мира. А для Курбанова фиаско стало первым в карьере после 25 побед подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (10-0, 9 КО) добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, эффектно открывая шоу Джошуа – Нганну.

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