Россиянин Бивол ответил на вопрос, говорит ли с Усиком и другими украинцами о войне

Бывший чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) признался, что не обсуждает с украинскими боксерами войну, которую развязала Россия. Уроженец Кыргызстана, который уже более 20 лет проживает в Санкт-Петербурге и представляет РФ, назвал вторжение 24 февраля вопросом политики.

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Об этом Бивол, который боится выходить на ринг под флагом РФ, рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 34-летний боксер повторил традиционные пропагандистские нарративы Кремля о том, что спорт должен находиться вне политики и объединять разные народы.

"Когда у меня есть какое-то общение с украинскими боксерами, мы не обсуждаем политику. Потому что мы оба понимаем: я – не политик, он – не политик. Так о чем нам тогда здесь говорить? Олимпийские игры были созданы, когда в мире было много войн. И проведение Олимпийских игр останавливало некоторые войны. Потому что спортсмены не должны быть в это вовлечены. Я представляю свою страну. Я не могу этого отменить, потому что я там родился или живу. В каждом народе есть замечательные люди", – сказал Бивол.

Отметим, что в последние дни в России активно желают поражения Александру Усику (22-0, 14 КО) в реванше с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) 21 декабря. Так тренер сборной РФ Эдуард Кравцов намекнул на то, что желает видеть победу британца. А олимпийский чемпион Алексей Тищенко, высказываясь о реванше, вообще "забыл", что в нем примет участие украинец. В свою очередь боец ММА Евгений Гончаров прямо заявил, что ожидает поражения нашего соотечественника из-за его высказываний о стране-агрессорке.

Как сообщал OBOZ.UA, российский боксер Алексей Дронов помогал Тайсону Фьюри готовиться к реваншу с Александром Усиком. При этом представитель РФ признался, что не смог скопировать действия украинца в ринге.

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