Бывший обладатель чемпионских поясов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает в Лос-Анджелесе готовиться к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО). Бой состоится 20 мая.

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У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил фотографию из тренажерного зала в США.

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, в пост пришли в основном российские поклонники, завалив украинского боксера шквалом восторженных комментариев.

"Россия будет болеть за тебя. Забери титулы", "Человек-бога! За тобой стоят люди божьи! Дай этим гавнюкам по сраке как следует", "Боженька с вами , Василий!", "Вася ты достоин абсолюта, как никто из них! С Богом!" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Непобедимый американский боксер легкого веса Райан Гарсия (23-0, 19 КО) сделал неутешительный прогноз на бой с Хэйни.

Тренер и отец Райана Генри Гарсия также не верит в успех Василия.

Такого же мнения об исходе боя и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (18-1, 13 KO). Американец дал свой однозначный прогноз на результат поединка между Ломой и Хэйни.

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