Российского непобедимого чемпиона мира по боксу освистали перед боем. Видео

Непобедимый чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) испытал несколько неприятных моментов перед боем с Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) по прозвищу Канело. Главный бой на вечере бокса на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) завершился в пользу россиянина единогласным решением судей 115-113, 115-113, 115-113.

Перед началом поединка во время представления 31-летнего россиянина весь зал начал гудеть. Апогея свист и улюлюкание достигли в тот момент, когда ринг-анонсер произнес имя и фамилию боксера.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Видео дня

Напомним, что в мае прошлого года Бивол добыл красивую победу над боксером из Великобритании Крэйгом Ричардсом (16-2-1, 9 КО).

Поединок на шоу в Манчестере завершился единогласным решением судей. Для бойца из России этот поединок стал первым после более чем полуторагодичного перерыва.