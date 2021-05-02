Российский боксер-чемпион победно вернулся в ринг после полуторагодичного перерыва

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) добыл красивую победу над боксером из Великобритании Крэйгом Ричардсом (16-2-1, 9 КО).

Поединок на шоу в Манчестере завершился единогласным решением судей 118-110, 115-113 и 115-114.

Для россиянина этот поединок стал первым после более чем полуторагодичного перерыва. Бивол уверенно стартовал, раз за разом донося свои "плюхи" до головы оппонента, однако затем Ричардсу удалось выровнять поединок. В итоге все три судьи отдали победу 30-летнему Биволу.

"По поединку могу сказать, что рад, что наконец-то отбоксировал спустя полтора года, встряхнулся, нормально скинул ржавчину. Соперник, как и ожидалось, нестандартный, быстрый, подвижный, умный. Весь бой был в фокусе — молодец, надо отдать ему должное", – прокомментировал свой успех Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября 2019 года непобедимый россиянин был освистан трибунами Wintrust Arena в Чикаго после победы над доминиканцем Ленином Кастильо (20-3-1, 15 КО).

Главным боем вечера бокса в Чикаго стал поединок в супертяжелом дивизионе Усик - Уизерспун. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном.