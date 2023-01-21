Российский супертяж, растерявший чемпионство, назвал победный бой Усика ''вызывающим отвращение''

Супертяжеловес Сергей Кузьмин (18-2, 13 КО) раскритиковал реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. По мнению 35-летнего россиянина, второй поединок между украинцем и британцем больше напоминал выставочный бой.

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"Ну что это такое! Просто отвращение вызывало. Это не бой! Будто договорились между собой: "Ты меня не бей, а я тебя тут поласкаю. Ты отбегай, а я такой здоровый и красивый буду ходить за тобой и гладить", – с сарказмом заявил Кузьмин в интервью пропагандистскому изданию "Матч ТВ".

Россиянин пафосно добавил, что стили делают бои.

"Не будем кривить душой: с чем боксеры вышли на ринг, то они и показали," – добавил российский супертяж.

Отметим, что Кузьмин в декабре 2020-го проиграл конголезцу Баколе Илунге (15-1). Встреча за вакантный титул чемпиона по версии WBC International завершилась поражением русского супертяжа.

Годом раньше в поединке против американца Майкла Хантера Кузьмин потерял титул чемпиона WBA Inter-Continental.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик в августе 2022 года победил Джошуа в реванше раздельным решением судей.

Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 года и завершилась также в пользу украинца. Все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

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