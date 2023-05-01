Российский глава мирового бокса назвал противников РФ изгоями общества и объявил войну МОК
Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев потребовал вернуть его организации право проводить отборочные турниры на Олимпийские игры. Фанат диктатора Владимира Путина также выразил поддержку своим соотечественникам, которых IBA вернула в соревнования без каких-либо ограничений, несмотря на войну в Украине.
Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Россиянин, которого незаконно переизбрали на пост главы IBA, пригрозил "серьезными решениями" Международному олимпийскому комитету (МОК), а функционеров, которые выступают против представителей страны-агрессорки, назвал "изгоями общества".
"У нас создана специальная группа, идет переписка. Наша основная задача – турниры. Чемпионат мира – главное событие для боксеров. Ну и конечно, будем отстаивать бокс на Олимпиаде. Не дадим изгоям общества нарушить спортивные правила, культуру спорта. Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения. Не должно существовать спортивных чиновников, которые хотят кого-то лишить флага или гимна либо исключить вид спорта. Мы должны развивать спорт", – сказал Кремлев.
Ранее США объявили о своем выходе из состава IBA. Перед этим представители Великобритании, Нидерландов, Германии, Филиппин, Швеция и США объявили о создании Всемирной боксерской международной федерации (WBIF). Отметим, что МОК лишил IBA права проводить отбор на ОИ из-за допинговых скандалов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на женском чемпионате Европы по боксу IBA запретила украинским спортсменкам использовать национальную символику.
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