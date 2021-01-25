Российский экс-чемпион мира по боксу повторно провалил допинг-тест

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев провалил повторный допинг-тест.

Как сообщает издание BoxingScene, Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) провела исследование, в ходе которого в крови россиянина снова нашли синтетический тестостерон. Ковалев имеет право вскрыть пробу "Б" за свой счет.

Напомним, что первый проваленный допинг-тест боксер из РФ сдал 30 декабря 2020 года. После того, как стал известен его результат, поединок Сергея против узбека Бектемира "Bek Bully" Меликузиева, запланированный на 30 января, был отменен.

Отметим, что в последний раз 37-летний Ковалев выходил на ринг 2 ноября 2019 года, когда проиграл нокаутом Саулю "Канело" Альваресу в 11-м раунде их чемпионского боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей столкнулся с проблемами и за пределами спортивной карьеры. Недавно его задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в 2019 году россиянина обвинили в избиении женщины. Если его вина будет доказана, то он может сесть в тюрьму на четыре года.