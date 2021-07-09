Российский чемпион оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) имеет немного шансов победить британского чемпиона Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Наш боксер слишком слаб для супертяжелой весовой категории.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" выразил российский чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев (16-0, 16 КО). По его словам, Джошуа обязан побеждать Усика и доказывать, что он является бойцом высокого уровня.

"Я думаю, если Джошуа настоящий тяжеловес, если он серьезный боксер, он должен разобраться с Усиком. Усик – не тяжеловес. В тяжелом весе должен быть удар. Усик хорошо раскрутился в каких-то там моментах в Суперсерии. Он там хорошо выступил, выстрелил. Но чтобы говорить, что он может перейти в тяжелый вес и выиграть там у чемпиона… Я даю ему шанс, я не в том плане. Я в том плане, что это не так легко, как многие пророчат за него. Если Джошуа ему проиграет, – значит, он слабый боксер", – заявил Бетербиев.

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Напомним, бой Джошуа – Усик должен состояться в сентябре в Лондоне. На кону будут стоять пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоцации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).

Изначально британец должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

В то же время, назначенный на 24 июля поединок Фьюри – Уайлдер был отменен из-за коронавируса у британского боксера и членов его команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета накануне боя с Энтони Джошуа. Это решение вызвало бурное обсуждение в сети.