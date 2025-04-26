Силы обороны Украины ликвидировали российского боксера Мэргэна Будаева, который с первых дней полномасштабного вторжения участвовал в войне против Украины. После боев в Буче, Гостомеле и Ирпене, а также четырех полученных ранений, Будаев в феврале 2025 года был окончательно уничтожен на Донетчине, но его останки смогли опознать лишь накануне.

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38-летний Будаев, служившим старшим разведчиком-снайпером и имевший позывной "Тунгус", ранее дважды выигрывал первенство Бурятии по боксу среди юниров, дважды становился призером всероссийских соревновани и выполнил норматив кандидата в мастера спорта РФ.

Вместо спортивных достижений он решил стать участником военных преступлений и пошел убивать украинцев.

Прощание с уничтоженным захватчиком состоялось 25 апреля. У Будаева остались дочка.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта в одном из госпиталей Санкт-Петербурга умер двукратный чемпион мира по танковому биатлону Бато Цыдыпов. Он получил тяжелое ранение украинским дроном во время попытки продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

Летом 2022 года ВСУ ликвидировали сразу двух чемпионов по танковому биатлону.

Сперва не пережил удар украинской артиллерии чемпион мира Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде.

Затем свой жизненный путь в украинской канаве закончил 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

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