Российские оккупанты убили известного украинского боксера-чемпиона

Бывший интерконтинентальный чемпион по версии IBO Виталий Русаль погиб на войне против российских оккупантов, сообщил тренер Александр Лихтер на своей странице в Facebook. Герою с позывным "Амиго" было 45 лет.

Видео дня

Также Лихтер опубликовал архивное видео поединка Русаля на ринге киевского Дворца спорта. В апреле 2010 года Виталий легко разобрался с Мбарукой Хери (12-6-0, 11 КО) из Танзании, нокаутировав его на 36-й секунде боя.

Русаль прошел путь от региональных поединков до титульных боев на европейском уровне в первом тяжелом весе. Пик его карьеры пришелся на вторую половину 2000-х, когда он завоевал интерконтинентальный пояс и вышел на поединки с элитой дивизиона.

Виталий Русаль родом из Запорожья, выступал в крузервейте, боксируя в ортодоксальной стойке. На профессиональном ринге он дебютировал 28 февраля 2003 года и на раннем этапе карьеры сотрудничал с промоутерской компанией K2 East Promotions, связанной с братьями Кличко.

В 2008 году Русаль добился одного из главных успехов в карьере, завоевав интерконтинентальный титул IBO в первом тяжелом весе. Позднее он сумел защитить этот пояс, проведя успешный бой в Запорожье, что стало важным моментом для его репутации на международной арене.

Первое серьезное поражение в профессиональной карьере Русаль потерпел в 2009 году, когда уступил Марко Хуку в поединке за титул чемпиона Европы. После этого украинский боксер продолжал выступать, проводя бои в Украине и за ее пределами, в том числе в Польше, вплоть до начала 2010-х годов. Завершил карьеру в 2012-м после трех поражений подряд.

Всего же Виталий Русаль провел 31 бой, одержав 27 побед и получил 4 поражения. Его считали одним из заметных представителей украинского бокса своего времени в первом тяжелом весе.

