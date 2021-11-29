'Реванша не будет!' Лопес после поражения от Камбососа меняет весовую категорию

Уже бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес не планирует проводить реванш ни с Василием Ломаченко, ни с Джорджем Камбососом. 24-летний американский боксер переходит в следующую категорию – первый полусредний вес (до 63,5 кг).

После поражения Лопеса от Камбососа по очкам об этом в комментарии YouTube-каналу SecondsOut сообщил Теофимо Лопес-старший, заявив, что судьи должны были объявить победителем его сына.

"Это был легкий бой для него. По моему мнению, Теофимо выиграл каждый раунд. Вы можете отдать Камбососу два, три или четыре раунда, но то, что случилось, – это ужасно! Мы не будем проводить реванш, а перейдем в первый полусредний вес. Я слишком долго держал сына в легком весе", – рассказал тренер бойца.

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Хотя, судя по окровавленному лицу Лопеса-младшего, поединок легким для него никак не назовешь. Кроме того, он побывал и в нокдауне.

This was such a big moment in the fight! Lopez (as he said) tried to end it in the first round and was battering Kambosos who held his feet and said "Not tonight!" - I love this sport! @daznboxing ❤️ pic.twitter.com/8z7YJX50ne — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 28, 2021

Отец Теофимо хочет, чтобы сын провел первый бой в новом весе уже в феврале, а затем бился с абсолютным чемпионом – британцем Джошем Тейлором. Ранее Лопес назвал условие реванша с Ломаченко – переход в другую категорию. А поскольку и Камбосос, и Ломаченко не спешат в другой вес, их пути с Лопесом в ближайшее время не пересекутся.

Австралиец же тем временем обменялся любезностями со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо: боксеры поблагодарили друг друга за сотни раундов совместных спаррингов.

Thank you for everything @MannyPacquiao ❤️ the rounds we shared together shaped me to become champion tonight! Thank you brother https://t.co/h3pGX7Y2zn — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) November 28, 2021

Напомним, 11 декабря Лома будет биться в СШАс ганцем Ричардом Комми.

Как сообщал OBOZREVATEL, друг Василия дал ответ, сколько еще боев проведет Ломаченко.