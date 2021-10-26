Сколько боев еще проведет Ломаченко: друг боксера дал ответ

Бывший партнер Василия Ломаченко по сборной Украины Александр Гвоздик поделился своим мнением о будущем боксера из Белгорода-Днестровского. Бывший харьковчанин, который сейчас живет в США, думает, что Лома проведет на ринге не больше четырех боев, после чего завершит карьеру.

В комментарии YouTube-каналу EsNews 34-летний Гвоздик признался, что хотел бы увидеть второй бой Василия с американцем Теофимо Лопесом.

"Есть два взгляда на возможный реванш Ломаченко с Лопесом. Теофимо сейчас находится на вершине, а украинец становится старше. Не думаю, что Вася проведет еще много боев. Возможно, два-четыре в течение пары лет.

Теофимо же сложно в том плане, что в 22 года на его плечи свалилась мировая слава. Эту ношу тяжело нести. Посмотрим, что Лопес покажет в поединке против Джорджа Камбососа [27 ноября], и тогда можно будет сказать, чего от него ждать в возможном реванше с Ломаченко", – резюмировал Александр.

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Также Гвоздик вспомнил, что в свое время рос рядом с Васей и Александром Усиком, а Анатолий Ломаченко очень помог ему состояться как боксеру: "Он научил меня верить, что все возможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василия Ломаченко лучшим боксером назвал отец Теофимо Лопеса.

Напомним, 11 декабря Лома будет биться с Ричардом Комми из Ганы.

Также легендарный Холифилд дал прогноз на бой Усика с Фьюри.