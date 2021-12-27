Реванш Усика и Джошуа состоится позже, чем ожидалось

Промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, пока что никак не может встретиться со своим коллегой Александром Красюком, ведущим дела чемпиона по трем версиям Александра Усика. Тем не менее, Хирн заявил, что матч-реванш таки состоится.

После того, как у Джошуа окончательно закрыли вопрос с Усиком, команды украинского и британского боксеров вернулись к варианту со второй встречей Энтони и Александра. Изначально ее думали провести в феврале или марте 2022 года – в течение полугода после первого "файта", который состоялся 25 сентября. Однако теперь Хирн сказал, что наиболее реальным вариантом выглядит апрель.

Видео дня

Слова англичанина приводит сайт BoxingScene.

"Велись разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону и даст биться Усику с Фьюри за объединение титулов. Но WBC вынуждает Тайсона сразиться с Уайтом, а Диллиан ведет разбирательства в суде [о гонораре].

Так что сразу после Рождества нам нужно поговорить с Алексом Красюком. Пришло время начать планировать бой. Думаю, его организуют в Великобритании", – поделился мыслями Хирн.

Украинский боксер пока что не начинал подготовку к следующему выходу на ринг, а его промоутер не исключал возможность провести объединительный поединок с чемпионом WBC. Как сообщал OBOZREVATEL, назван фаворит боя Усик – Фьюри. Теперь же все идет к реваншу Джошуа с Усиком в апреле следующего года.

Мы писали, что Тайсон Фьюри отказался от защиты титула WBC в ближайшем бою.