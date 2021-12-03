Реванш Усик – Джошуа: СМИ сообщили, что британец действительно готов пойти на радикальный шаг

Команда Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готова рассмотреть предложение об отсрочки реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), чтобы украинец мог провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом британскому боксеру еще не поступало никаких документов на этот счетом.

Такими данными располагает издание Express.co.uk, которое ссылается на источник в команде Джошуа. По информации портала, на решение Энтони может оказать влияние не финансовые условия сделки, а возможность сразу подраться с победителем возможного боя Усик – Фьюри.

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"Мы рассмотрим такой вариант. Мы никогда не были закрытыми, и не будем такими. Но сейчас мы планируем реванш. Передайте промоутеру Усика, чтобы он сосредоточился на реванше. Мы рассмотрим предложение, а затем примем лучше решение для Джошуа", – заявили изданию в команде британского экс-чемпиона.

Отметим, что реванш Джошуа и Усика планируется на весну будущего года. В первом поединке Александр победил соперника единогласным решением судей и стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

В свою очередь Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2, 41 КО) в их третьем противостоянии и защитил пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил недоумение в связи с информацией о том, что его клиент может отказаться от реванша с Усиком.