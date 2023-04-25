Разбил лицо россиянину и ждет Ломаченко: соперник украинца дрался в барах и был обижен на Лому

20 мая на ринге MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе абсолютный чемпион мира Девин Хэйни (29-0, 15 КО) в бою с украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) может поставить крест на надеждах Ломы стать сильнейшим боксером легкого веса. Между соперниками разница в 10 лет и 10 боев на профи-ринге, при этом чаще дрался более юный Девин. А еще у "Мечты" Хэйни есть небольшая обида на Василия с 2019 года.

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Бой с участием украинца продают болельщикам как противостояние двух лучших боксеров в своей категории, оставляя за скобками обладателя регулярного пояса WBA Джервонту Дэвиса. Бывший чемпион в трех весах Ломаченко в этом поединке символизирует целую эпоху, время которой практически истекло, а звания абсолюта все еще нет. А вот 24-летний Хэйни – лицо нового поколения, но при этом уже успел завладеть четырьмя основными поясами и короной легкого веса.

Про Василия в Украине, наверное, знают все. И даже то, что не очень бы хотели. Например, про его любовь к Московскому патриархату. А чем же уникален Хэйни, который уже в 23 года добился того самого абсолюта, о котором Ломаченко пока остается только мечтать?

1. ОТЕЦ ЗА СПИНОЙ. Америка могла и не получить своего чемпиона WBC, WBA, IBF и WBO, если бы в семилетнем возрасте маленький Хэйни не начал драться в школе. Разочарованный поведением сына отец Билл Хэйни отвел мальчика в боксерский зал. И практически остался там вместе с ним. Наблюдал за работой различных тренеров, набирался опыта и начал готовить Девина сам.

Отец был рядом с сыном и в самые тяжелые времена, и в минуты больших побед. "У нас хорошие отношения, потому что мы уважаем друг друга. Все эти годы мы росли с ним вместе", – говорит молодой боксер. Билл Хэйни до сих пор работает с Девином, хотя в 2021-м говорил, что собирается найти нового наставника для сына, а сам займется делами младших детей.

Тем не менее время от времени с Хэйни-младшим делятся опытом другие специалисты. Например, "Мечта" работал с отцом непобедимого чемпиона "на пенсии" Флойда Мейвезера. А с 2020 года тренировался и у самого мистера "Деньги" – Мейвезера-младшего.

"Всякий раз, когда Флойд может давать мне советы и работать со мной, я должен благодарить его за это. Флойд знает так много о боксе. Он достиг очень много и был так долго в этом виде спорта, он стал чемпионом мира в тот год, когда я родился, поэтому есть очень много всего, чему он может научить меня, и я многому уже научился", – вспоминал Девин.

Кстати, своим стилем Девин также становится похож на Мейвезера. За два поединка c австралийцем Джорджем Камбососом, по информации СМИ, он получил порядка 6 миллионов долларов гонорара. Часть денег потратил на массивные украшения, прикупил золотые часы марки Patek Philippe. Да и брендовых вещей в его гардеробе прибавилось.

2. ПРОЛЕТЕЛ МИМО РИО. Если Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом, то Девину пришлось отказаться от мечты выступить на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро из-за изменений в правилах. С бойцов сняли шлемы и решили, что на момент соревнований в Бразилии участникам должно было быть хотя бы 18 лет. А Хэйни должен был отпраздновать 18-й день рождения только в ноябре.

"Я готовился к отбору на Олимпийские игры. Пахал в тренировочном центре сборной, путешествовал по миру, принимал участие в турнирах в Европе. У меня в мыслях была только Олимпиада в Рио. Я находился вдалеке от семьи, каждый день делал уроки онлайн. А потом они просто решили внести изменения в правила и пересмотрели возрастной барьер. Когда мне об этом сообщили, сердце было разбито. Ведь я всегда мечтал представлять страну на Олимпиаде", – вспомнил Девин.

Тогда Хэйни решил не терять времени, дожидаясь следующих Игр в Токио-2020, и в 2015-м решил уходить в профессиональный бокс: "Поскольку дорога на Олимпиаду для меня оказалась закрытой, я заявил о том, что перехожу в профессионалы, буду адаптировать свой стиль под реалии профибокса".

3. ДРАЛСЯ В БАРАХ МЕКСИКИ. Уже в 16 лет, когда другие боксеры еще соревнуются по юниорам, Девин планировал дебютировать по профессионалам в Мексике, поскольку для турниров в США был еще слишком мал.

"Многие меня от этого отговаривали. Все боялись местной мексиканской коррупции, говорили, что меня просто-напросто ограбят судьи. Сейчас там ситуация изменилась, но тогда реально было много грязных решений. Пришлось немного подождать", – рассказал Хэйни The Rounds with Chris Algieri.

Терпения американца хватило только до 17-летия. После чего он таки дебютировал по профи в Мексике: "Это было просто безумие. Я не знал, чего ожидать. Бой проходил в баре. Собралось где-то 600–700 человек. Все выпившие... Вся эта толпа неистово болела против меня. Честно? Сейчас я думаю, что именно этот опыт меня закалил и помог мне стать тем, кем я и являюсь..."

4. УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОГО. Всего в Мексике Хэйни провел 10 поединков, а с июня 2017-го боксировал только в США. Правда, на родине он дебютировал годом ранее в андеркарте третьего супербоя между Мэнни Пакьяо и Тимоти Брэдли на MGM Grand Garden Arena. А первый серьезный титул пришел к американцу в сентябре 2019 года, когда он уничтожил на тот момент небитого россиянина Заура Абдуллаева.

Стоит отметить, что Абдуллаев до этого момента боксировал только дома. Но стоило ему покинуть зону комфорта, как вылез истинный уровень россиянина. 13 сентября 2019-го в Нью-Йорке закаленный в Мексике Девин в первых раундах так накинулся на бойца из РФ, что после четвертого команда Заура отказалась продолжать бой.

В перерыве перед пятым раундом катмен российской команды предварительно диагностировал у Абдуллаева перелом скулы. Кроме этого у боксера из РФ был разбит нос. А Хэйни получил титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

5. САМЫЙ ИЗБЕГАЕМЫЙ. Боб Арум считает Девина самой яркой молодой суперзвездой бокса, а также сенсационным бойцом. И как тут можно не согласиться, ведь в 21 парень уже был чемпионом мира, а в 23 добился абсолюта и статуса короля легкого веса. И "валил" он не мешков, а серьезных ребят, у некоторых до встречи с ним вообще не было поражений.

Девин защищал пояс против непобедимого соперника Альфредо Сантьяго и бывших чемпионов мира Юриоркиса Гамбоа, Хорхе Линареса и Джозефа Диаса-младшего. А затем не побоялся отправиться в Мельбурн и на глазах более чем 40 000 болельщиков забрать чемпионские пояса у Джорджа Камбососа. Так что страх – это явно не про Хэйни.

Американец бросал вызов Ломаченко и согласен был драться со всеми топами своей категории, но соперники старались отдалить эту встречу. От боя с Хэйни отказались "временные" чемпионы WBC, соотечественники Джозеф Диас и Райан Гарсия. В с вязи с чем Девин назвал себя самым избегаемым боксером.

6. ДАЛ ШАНС ЛОМЕ. После того, как основного чемпиона WBC Василия Ломаченко перевели во "франчайзинговые", Хэйни без боя достался полноценный освободившийся титул украинца. Однако, по словам американца, боя с Василием он добивался с 2019 года. Но Лома так и не принял вызов.

"Ломаченко – хороший боец ​​и будущий кандидат в Зал славы. Я ничего у него не отнимаю и не забираю того, что он сделал в боксе. Хотя он не дал мне шанса, когда я бросил ему вызов в 2019 году, я не буду мелочным. Это бой, которого действительно хотят болельщики. И я сделал его возможным", – великодушно заявил Девин, параллельно между строк обвинив Лому в мелочности.

Хэйни уверен, что стал в два раза лучше после реванша с бывшим абсолютным чемпионом мира Камбососом и Василию будет несладко: "Хотите верьте, хотите нет, но чем лучше мой противник, тем лучше я выступаю. Я знаю, что у Ломаченко чрезвычайно высокий боксерский IQ, и 20 мая я покажу миру, что я – лучший боец ​​на планете. Я готов защищать свои титулы самым сокрушительным образом".

Девин особенно не любит играть в закулисные игры и не торгуется за каждый цент, как Тайсон Фьюри. Репутация и место в истории имеют для него ключевое значение.

"Конечно, есть более крупные бои. Я мог бы сидеть, сложа руки и ждать их, но я забочусь о своем наследии. У Ломы есть репутация. Когда-то он был лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории", – цитирует Хэйни Boxing Scene.

Напоследок отметим, что PPV боя за океаном оценили в 59,99 долларов и дополнительно он будет доступен через кабельных и спутниковых провайдеров с оплатой за просмотр. Билеты, продвигаемые Top Rank совместно с Devin Haney Promotions и Dibella Entertainment, стартовали от 104 долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Хэйни посмеялся над словами Ломаченко перед боем.

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