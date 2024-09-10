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"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
390
'Растет доця'. Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Супруга обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) показала, как выглядит их дочь Елизавета. У себя в сторис Екатерина Хмелевская (девичья фамилия) выложила совместное фото, на котором запечатлена вместе с мужем и 14-летней дочерью.

Видео дня

"Растет доця", – подписала кадр Катя.

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Также жена боксера разместила несколько совместных фотографий, где они вместе позируют на улицах города.

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Ранее Екатерина показала совместные фото с дочкой с летнего отдыха

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка
"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Как сообщал OBOZ.UA, до этого в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика. ​ Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году. ​

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

​Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу. ​

С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей: Лизу, Кирилла (8 лет) и Михаила (6).

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

В конце января этого года у Катерины и Александра родилась вторая дочь - Мария.

"Растет доця". Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

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