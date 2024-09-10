'Растет доця'. Жена Усика показала, как выглядит их повзрослевшая дочка

Супруга обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) показала, как выглядит их дочь Елизавета. У себя в сторис Екатерина Хмелевская (девичья фамилия) выложила совместное фото, на котором запечатлена вместе с мужем и 14-летней дочерью.

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"Растет доця", – подписала кадр Катя.

Также жена боксера разместила несколько совместных фотографий, где они вместе позируют на улицах города.

Ранее Екатерина показала совместные фото с дочкой с летнего отдыха

Как сообщал OBOZ.UA, до этого в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика. ​ Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году. ​

​Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу. ​

С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей: Лизу, Кирилла (8 лет) и Михаила (6).

В конце января этого года у Катерины и Александра родилась вторая дочь - Мария.

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