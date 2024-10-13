'Это позорище!' Кадыров стал посмешищем после боя Бетербиев – Бивол. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров выбежал в ринг после боя Бетербиев – Бивол. Как только Артура Бетербиева объявили победителем, чеченский диктатор схватил боксера и поднял его над собой. Тот в победной речи крикнул: "Аллах – сила! Аллах Акбар! Шеф – чемпион!", подразумевая под Кадырова.

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Перед объявлением решения в кадр попало то, как Кадыров заранее поздравлял Бетербиева в его углу.

Теперь россиянина, выступающего под флагом Канады, ждут с поясом в Чечне – до боя сын Кадырова Ахмат (министр спорта Республики) просил поддержать чемпиона.

Кадыров познакомился с Бетербиевым в нулевых, когда возглавлял Федерацию бокса Чеченской Республики. Тогда Бетербиев еще даже не входил в состав сборной России. Традиция в отношениях Кадырова и Бетербиева – подарки в виде Mercedes за победы.

Бетербиев является большим поклонников Кадырова и много раз высказывал свое восхищение диктатором.

Сложившаяся ситуация вызвала насмешки со стороны российских болельщиков.

Биволу значит можно продолжать боксировать, имея только гражданство России, а Бетербиеву без канадского паспорта никак нельзя? Какие же эти все бородачи лицемеры! Я диванный эксперт. Зачем чеченцу - патриоту канадское гражданство, дон? смотреть на это чеченское барство за чужой счёт отвратительно", "Позорище такое. И все они смеются нам в лицо. Даже деду, который у них в заложниках теперь, ездит обниматься с бородатыми...Позорище", – не сдерживаются поклонники бокса из РФ.

Кроме того, фанаты недовольны результатом поединка, считая что канадскому чеченцу подсуживали.

"Мда ну и клоунада . Отдали бой за удары по воздуху, тьфу", "Позорное решение одного из судей. Бородачи заранее решили кто будет победителем. Необходим реванш на территории без влияния ...."– отмечают фанаты.

Напомним, что чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. НаKingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстана проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу канадского чеченца.

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