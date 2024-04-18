Промоутер Усика назвал синдром, от которого должны избавиться украинские боксеры

Украинские боксеры должны перестать верить в так называемую американскую мечту, а также не затягивать с переходом в профессионалы. Яркими примерами этому являются Александр Усик, который не имеет контракта с промоутерами из США, и Василия Ломаченко, оставшийся в любителях на дополнительный олимпийский цикл.

Такое мнение в интервью порталу Чемпион выразил промоутер Александр Красюк. Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, которая ведет дела Усика, отметил, что Ломаченко мог бы достичь гораздо больших успехов на профессиональном ринге, если бы закончил любительскую карьеру после победы на Олимпиаде в Пекине-2008.

"Очень сложно говорить об истории в сослагательном наклонении. Ломаченко имел не самую плохую карьеру в профи боксе. Но красноречив факт, что синдром Роки Бальбоа (американская мечта наших боксеров и надежда, что контракт с американским промоутером – это билет на спортивный и финансовый Олимп) должен покинуть головы боксеров. Пример же Усика показывает, что американский промоутер не является обязательной причиной успеха", – сказал Красюк.

Отметим, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже точно выступил Александр Хижняк, который не смог добыть "золото" Игр-2020 и решил отказаться от перехода в профессионалы.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик 18 мая проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Соперником украинца будет Тайсон Фьюри. За шесть недель до поединка букмекеры перестали считать британца фаворитом противостояния.

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