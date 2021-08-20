'Боюсь ли я?' Боксер Хижняк, проигравший нокаутом финал Олимпиады-2020, объявил решение по своей карьере

Украинский боксер Александр Хижняк после сенсационного поражения в финале Олимпийских игр 2020 в Токио решил отказаться от идеи перейти в профессионалы. Спортсмен уже думает о подготовке к Парижу-2024.

Об этом сам Хижняк сообщил в интервью Лига.net. Он подчеркнул, что не боится потерять три года, оставшись в любительском боксе.

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"Боюсь ли я потерять эти три года? Нет. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это не просто выступил удачно на Олимпиаде, а завтра у тебя есть профессиональный контракт. Уверен, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу", – рассказал Хижняк.

Напомним, Александр Хижняк в финале Олимпиады-2020 проиграл бразильцу Хеберту Соузе. Наш соотечественник уверенно вел по очкам, но в третьем раунде неожиданно пропустил мощнейший удар и оказался на канвасе. Рефери в ринге зафиксировал нокаут, даже не начав отсчет.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Усик эксклюзивно нашему изданию рассказал, что готов был предложить Хижняку те же условия, что и Александру Усику, при переходе в профессиональный бокс.